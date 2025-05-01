Трамп озвучив очікування від угоди з Україною
Американський президент Дональд Трамп вважає, що в результаті підписання договору про надра Америка може отримати більше за 350 млрд доларів, витрачених на Україну.
Про це він заявив в ефірі телекалу NewsNation.
Глава Білого дому багато разів заявляв, що США витратили на допомогу Україні близько 350 млрд доларів, попри те президент Володимир Зеленський озвучив цифру у 105 млрд доларів.
"Європейці витратили 100 мільярдів, і їхні гроші у безпеці, бо вони мають у банках російські гроші. Байден передав їм 350 млрд доларів готівкою та військовим обладнанням... а ми не отримали нічого", – сказав Трамп.
За його словами, він відчував себе обманутим і згадав про "чудові рідкісноземельні мінерали, які вони мають".
"І сьогодні ми уклали угоду, за якою теоретично отримаємо набагато більше, ніж 350 млрд доларів", – заявив Трамп.
Він додав, що хоче допомогти швидко укласти міцну мирну угоду, щоб зупинити загибель солдатів обох сторін і цивільних осіб.
Нагадаємо, що вночі 1 травня Україна і США підписали угоду про копалини.