Трамп озвучив очікування від угоди з Україною

Він хоче допомогти швидко укласти міцну мирну угоду, щоб зупинити загибель солдатів обох сторін і цивільних осіб.

Американський президент Дональд Трамп вважає, що в результаті підписання договору про надра Америка може отримати більше за 350 млрд доларів, витрачених на Україну.

Про це він заявив в ефірі телекалу NewsNation.

Глава Білого дому багато разів заявляв, що США витратили на допомогу Україні близько 350 млрд доларів, попри те президент Володимир Зеленський озвучив цифру у 105 млрд доларів.

"Європейці витратили 100 мільярдів, і їхні гроші у безпеці, бо вони мають у банках російські гроші. Байден передав їм 350 млрд доларів готівкою та військовим обладнанням... а ми не отримали нічого", – сказав Трамп.

За його словами, він відчував себе обманутим і згадав про "чудові рідкісноземельні мінерали, які вони мають".

"І сьогодні ми уклали угоду, за якою теоретично отримаємо набагато більше, ніж 350 млрд доларів", – заявив Трамп.

Він додав, що хоче допомогти швидко укласти міцну мирну угоду, щоб зупинити загибель солдатів обох сторін і цивільних осіб.

Нагадаємо, що вночі 1 травня Україна і США підписали угоду про копалини.