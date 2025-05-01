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Трамп озвучив очікування від угоди з Україною

01 травня 2025, 13:04
Трамп озвучив очікування від угоди з Україною
Він хоче допомогти швидко укласти міцну мирну угоду, щоб зупинити загибель солдатів обох сторін і цивільних осіб.

Американський президент Дональд Трамп вважає, що в результаті підписання договору про надра Америка може отримати більше за 350 млрд доларів, витрачених на Україну. 

Про це він заявив в ефірі телекалу NewsNation.

Глава Білого дому багато разів заявляв, що США витратили на допомогу Україні близько 350 млрд доларів, попри те президент Володимир Зеленський озвучив цифру у 105 млрд доларів. 

"Європейці витратили 100 мільярдів, і їхні гроші у безпеці, бо вони мають у банках російські гроші. Байден передав їм 350 млрд доларів готівкою та військовим обладнанням... а ми не отримали нічого", – сказав Трамп. 

За його словами, він відчував себе обманутим і згадав про "чудові рідкісноземельні мінерали, які вони мають". 

"І сьогодні ми уклали угоду, за якою теоретично отримаємо набагато більше, ніж 350 млрд доларів", – заявив Трамп. 

Він додав, що хоче допомогти швидко укласти міцну мирну угоду, щоб зупинити загибель солдатів обох сторін і цивільних осіб.

Нагадаємо, що вночі 1 травня Україна і США підписали угоду про копалини.

 

СШАДональд Трампугода

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