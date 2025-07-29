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ПОЛІТИКА

Трамп переходить до жорсткої політики щодо росії – The Telegraph

29 липня 2025, 15:32
Трамп переходить до жорсткої політики щодо росії – The Telegraph
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
На думку колумніста, новий дедлайн Трампа щодо припинення вогню підірвав всю стратегію кремля.

Президент Дональд Трамп висунув росії новий ультиматум. Після того як він висловив сумніви щодо готовності путіна погодитися на припинення вогню в Україні, Трамп оголосив про скорочення свого попереднього терміну з 50 днів до лише 10–12. Якщо росія не зробить кроків у бік миру, можуть бути запроваджені жорсткі "вторинні" тарифи та санкції.

Цей крок виглядає рішучим, але чи піддасться путін вимогам Трампа? Останні дії росії свідчать про протилежне. За кілька годин до заяви Трампа росія здійснила ракетно-дронову атаку по Україні, змусивши Польщу підняти винищувачі для захисту свого повітряного простору, зазначає Самуель Рамані, колумніст The Telegraph.

"Але рішучість путіна кинути виклик Трампу може виявитися фатальною помилкою. Схоже, він розраховував, що Трамп після повернення до влади припинить військову підтримку України й фактично відкриє Росії шлях до подальшої агресії, однак ці розрахунки виявилися хибними. Трамп чітко позначив росію як єдину перешкоду на шляху до миру в Україні й нині розробляє жорстку політику стримування", — додає колумніст.

Як і його попередник Джо Байден, Трамп підтримав надання американської військової техніки Україні. Ключова відмінність полягає в тому, що це озброєння купуватимуть союзники Америки по НАТО.

Посилення економічного тиску з боку США на росію також може мати серйозні негативні наслідки для військової машини путіна. Попри те, що ЄС уже вжив заходів проти тіньового флоту російських нафтових танкерів і китайських банків, які підтримують військові зусилля москви, санкції поки що відстають від здатності Росії їх обходити.

Якщо ж США запровадять широкі вторинні тарифи проти всіх покупців російських енергоносіїв і ліквідують лазівки в галузевих санкціях, це може спричинити потужний макроекономічний удар.

"Трамп втратив терпіння через затягування та деструктивну поведінку росії. Наслідки цієї зміни позиції можуть змусити путіна пошкодувати, що він вирішив випробувати Трампа", — підсумував колумніст.

війнаВладімір ПутінДональд Трампсанкціі проти росії

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