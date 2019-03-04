Трамп переплутав місце народження свого батька

"Мій батько - німець, правда, був німцем, і народився в дуже прекрасному місці в Німеччині"

Президент США Дональд Трамп переплутав, де народився його батько - Фред Трамп.

"Я дуже поважаю Ангелу [Меркель] і я дуже поважаю цю країну. Мій батько - німець, правда, був німцем, і народився в дуже прекрасному місці в Німеччині. Тому в мене є великі почуття до Німеччини", - сказав американський президент на зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, коли мова зайшла про Німеччину, інформує Bloomberg.

Насправді батько Трампа народився у місті Нью-Йорк. А от дідусь Дональда Трампа Фрідріх дійсно народився в Німеччині та емігрував до США у 1885 році, коли йому було 16 років.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав генерального директора Apple Тіма Кука Тімом Епплом.