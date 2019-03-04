CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп переплутав, де народився його батько - Фред Трамп.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп переплутав місце народження свого батька
"Мій батько - німець, правда, був німцем, і народився в дуже прекрасному місці в Німеччині"
Фото: reuters.com
"Я дуже поважаю Ангелу [Меркель] і я дуже поважаю цю країну. Мій батько - німець, правда, був німцем, і народився в дуже прекрасному місці в Німеччині. Тому в мене є великі почуття до Німеччини", - сказав американський президент на зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, коли мова зайшла про Німеччину, інформує Bloomberg.
Насправді батько Трампа народився у місті Нью-Йорк. А от дідусь Дональда Трампа Фрідріх дійсно народився в Німеччині та емігрував до США у 1885 році, коли йому було 16 років.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав генерального директора Apple Тіма Кука Тімом Епплом.
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