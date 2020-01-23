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Трамп першим з президентів США візьме участь у марші проти абортів

Дональд Трамп стане першим в історії США президентом, який візьму участь у «Марші за життя», учасники якого виступають проти абортів
Дональд Трамп стане першим в історії США президентом, який візьму участь у «Марші за життя», учасники якого виступають проти абортів.
Трамп першим з президентів США візьме участь у марші проти абортів Фото: reuters.com

Дональд Трамп стане першим в історії США президентом, який візьму участь у «Марші за життя», учасники якого виступають проти абортів,передає "Громадське".

Про це повідомила прес-секретарка глави Білого дому Стефані Грішем.

Марш проти абортів відбудеться у п’ятницю, 24 січня. Такі акції відбуваються щороку на знак протесту проти рішення Верховного суду від 1973 року про законність абортів.

Сам Трамп написав у Twitter «побачимося у п’ятницю» й прикріпив відео з офіційного акаунту «Маршу за життя».

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп може розширити список країн, громадянам яких буде обмежений в'їзд до Штатів.

 

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23 01 2020 16:40
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