Трамп планує обмежити в’їзд у США для громадян ще семи країн — ЗМІ

"Список країн ще не остаточний і може бути змінений, але країни, щодо яких розглядаються нові обмеження, це Білорусь, М'янма (також відома як Бірма), Еритрея, Киргизстан, Нігерія, Судан і Танзанія"

Президент США Дональд Трамп може розширити список країн, громадянам яких буде обмежений в'їзд до Штатів.

Про це повідомляє Politico з посиланням на два джерела в Білому домі,передає УКРІНФОРМ.

"Список країн ще не остаточний і може бути змінений, але країни, щодо яких розглядаються нові обмеження, це Білорусь, М'янма (також відома як Бірма), Еритрея, Киргизстан, Нігерія, Судан і Танзанія", - йдеться у публікації.

Як зазначається, проєкт, який розглядає адміністрація Трампа, передбачає імміграційні обмеження щодо цих семи країн, але не обов'язково повністю забороняє всім їх громадянам в'їзд до США. Обмеження можуть стосуватися лише, наприклад, певних урядових чиновників або певних типів віз.

Трамп підтвердив в інтерв'ю The Wall Street Journal з Давоса, що намагається включити до списку додаткові країни, громадянам яких буде заборонено поїздки до США, але відмовився перераховувати, які саме.

Речник Білого дому Хоган Гідлі також відмовився підтверджувати будь-які деталі про плани щодо розширення заборони на поїздки.

Як повідомлялося, у січні 2017 року президент Трамп ввів заборону на в'їзд громадян семи мусульманських держав: Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії, Ємену, Чаду, Іраку і Судану.

Однак пізніше останні три країни були виключені з цього списку.

Нагадаємо, що Трамп похвилинно описав деталі американського удару, який вбив Сулеймані. Він стверджував, що Сулеймані "говорив погані речі про нашу країну".