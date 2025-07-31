Трамп підняв мита для Бразилії

У поєднанні зі стандартним митом загальне навантаження зросте до 50%.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 40% тарифу на імпорт товарів із Бразилії.

Про це підтвердив Білий дім.

"Наразі тривають переговори. Це також пов’язано з БРІКС. Вони входять до БРІКС - по суті, це група країн, налаштованих проти Сполучених Штатів. І Індія - її член. Це атака на долар, а ми не дозволимо нікому атакувати долар", - заявив Трамп.

Він додав, що результати переговорів стануть відомі вже найближчим часом - "до кінця цього тижня".

Також за його словами, в Індії діють "дуже високі тарифи", і невдовзі з’ясується: або Індія підписує торговельну угоду зі США, або сплачуватиме мита "буквально за все".

Крім того, 30 липня Трамп підписав виконавчий указ, який з 1 серпня запроваджує 40% тариф на всі товари з Бразилії. Разом зі "стандартним" митом у 10%, загальний обсяг тарифів складе 50%.

У Білому домі заявили, що причиною такого кроку стала політика чинного президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви. Вашингтон незадоволений ставленням Лули до екс-президента Жаїра Болсонару, якого в Бразилії переслідують за спробу державного перевороту.

Незадовго до підписання указу Лула в інтерв’ю The New York Times заявив, що Бразилія не піддаватиметься тиску, незважаючи на можливі економічні ризики.

"Бразилія ніколи не вестиме переговори так, ніби вона маленька країна протистоїть великій. Ми говоритимемо як суверенна держава", - наголосив він.

Крім того, вчора Трамп оголосив про санкції для Індії через імпорт російської нафти й озброєнь.