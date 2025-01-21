Трамп підписав указ про смертну кару у США

Він також скасував 78 рішень, ухвалених Байденом за час президентства.

Президент США Дональд Трамп ввів у дію указ про смертну кару.

Генеральному прокурору доручено допомогти штатам в питанні отримання смертельних ін’єкційних препаратів, повідомляє Associated Press.

Видання повідомляє, що указ було видано лише через кілька годин після того, як Трамп повернувся до Білого дому.

Указ зобов’язує Міністерство юстиції не лише вимагати смертної кари у відповідних федеральних справах, але сприяти її збереженню в штатах, яким складно підтримувати достатні запаси смертельних ін’єкційних препаратів.

Крім того, новий президент США доручив генеральному прокурору вимагати смертної кари в разі, якщо справа стосується:

вбивства співробітника правоохоронних органів;

злочинів, що заслуговують смертної кари, "вчинених іноземцем, який незаконно перебуває в цій країні".

Адміністрація Трампа, під час першого терміну, здійснила 13 федеральних страт - це було більше, ніж за будь-якого іншого президента.

В своїй промові республіканець закликав до смертної кари тих, кого ловлять на продажу наркотиків, а пізніше обіцяв страчувати та контрабандистів наркотиків.

Також раніше Трамп вийшов з ВООЗ і Паризької кліматичної угоди.