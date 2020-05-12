Трамп підписав закон, що дозволяє ув'язнювати причетних до допінгу
Про це повідомляє пресслужба Білого дому, пише "Громадське".
Закон стосуватиметься змагань, де беруть участь спортсмени зі Сполучених Штатів та ще щонайменше трьох країн. Ці змагання можуть проходити поза США.
За порушення закону загрожує до 10 років ув'язнення та 250 тисяч доларів штрафу. Якщо порушує закон група осіб, то штраф буде один мільйон доларів.
Закон також передбачає відшкодування для спортсменів, які постраждали через шахрайство з допінгом, та захист викривачів шахрайства.
Як передає Голос Америки, закон критикувала Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) та Міжнародний олімпійський комітет. Зокрема WADA вважає, що такий закон може підірвати глобальний антидопінговий контроль, адже раніше жодна країна не заявляла, що може притягнути до відповідальності за шахрайство з допінгом на змаганнях поза межами своєї території.
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