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Трамп підписав закон, що дозволяє ув'язнювати причетних до допінгу

10 років ув'язнення та 250 тисяч доларів штрафу
Чинний президент США Дональд Трамп підписав «Закон Родченкова про боротьбу з допінгом». Він передбачає штраф та ув'язнення для тих, хто причетний до допінгової змови на міжнародних змаганнях за участю американських спортсменів.
Трамп підписав закон, що дозволяє ув Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє пресслужба Білого дому, пише "Громадське".

Закон стосуватиметься змагань, де беруть участь спортсмени зі Сполучених Штатів та ще щонайменше трьох країн. Ці змагання можуть проходити поза США.

За порушення закону загрожує до 10 років ув'язнення та 250 тисяч доларів штрафу. Якщо порушує закон група осіб, то штраф буде один мільйон доларів.

Закон також передбачає відшкодування для спортсменів, які постраждали через шахрайство з допінгом, та захист викривачів шахрайства.

Як передає Голос Америки, закон критикувала Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) та Міжнародний олімпійський комітет. Зокрема WADA вважає, що такий закон може підірвати глобальний антидопінговий контроль, адже раніше жодна країна не заявляла, що може притягнути до відповідальності за шахрайство з допінгом на змаганнях поза межами своєї території.

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05 12 2020 14:19
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