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Трамп звільнив відповідального за кібербезпеку на американських виборах

Після того, як Трамп оголосив про його звільнення, Кребс написав, що для нього "було честю служити"
Президент США Дональд Трамп звільнив голову Агентства з інфраструктурної та кібербезпеки (CISA) Кріса Кребса.
Трамп звільнив відповідального за кібербезпеку на американських виборах Фото: Yahoo Finanzas

Про це президент США повідомив у Twitter, зазначає "Громадське".

"Нещодавня заява Кріса Кребса про безпеку виборів 2020 року була вкрай неточною, оскільки мали місце масові порушення й фальсифікації, спостерігачів не допускали на виборчі дільниці, "глюки" в машинах для голосування, які міняли голоси за Трампа на голоси за Байдена", - пояснив Трамп.

Щодо цього твіту Трампа соцмережа зазначила, що він містить спірні твердження.

Що про нього відомо?

Як уточнює The New York Times, саме Кребс був відповідальним за безпеку американських виборів. Він неодноразово оскаржував твердження Трампа про порушення під час голосування за президента США 3 листопада 2020 року.

Після того, як Трамп оголосив про його звільнення, Кребс написав, що для нього "було честю служити": "Ми все зробили правильно".

За даними NYT, у червні 2020 року Кребс говорив колегам, що чекає звільнення після листопадових виборів, коли Трамп заявив про фальсифікації під час голосування поштою.

Кріс Кребс працював директором CISA з моменту заснування агентства у 2018 році. NYT називає CISA "одним із найбільш швидкорослих федеральних агентств". Воно також займається безпекою електростанцій і систем водопостачання.

Нагадаємо, що в адміністрації США зростає відчуття невпевненості через позицію Трампа стосовно результатів виборів

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18 11 2020 12:07
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