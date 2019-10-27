Трамп підтвердив убивство ватажка "Ісламської держави" аль-Багдаді

"Він здох як собака, він здох як боягуз", - сказав президент США

Президент США Дональд Трамп оголосив, що ватажок екстремістського угрупування "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді був убитий американськими спецпризначенцями.

Про це Трамп заявив на брифінгу в Білому домі, повідомляє "Громадське".

За його словами, аль-Багдаді убили під час військової операції на північному заході Сирії після того, як за ним стежили упродовж декількох тижнів.

Трамп подякував усім військовим, працівникам спецслужб та всім причетним до операції. Він наголосив, що затримання або вбивство ватажка ІД було головним завданням його адміністрації у сфері національної безпеки.

Глава Білого дому запевнив, що експертиза підтвердила, що убитим є саме аль-Багдаді.

Трамп також розповів, що ватажка ІД загнали у глухий кут, куди він забрав трьох своїх дітей, а коли зрозумів, що не втече, то підірвав себе та їх. Втрат серед американських військових немає.

"Він здох як собака, він здох як боягуз", - сказав президент США.

Крім цього, Трамп подякував Росії за допомогу, за його словами, РФ надала американським військовим доступ до повітряного простору у провінції Ідліб. Також він подякував за допомогу в операції Туреччині, Іраку, уряду Сирії та сирійським курдам.

Глава Білого дому розповів, що повідомив про цю операцію лише невелику кількість конгресменів, зараз цю інформацію передають іншим членам Конгресу.

Раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація про убивство ватажка ІД, але офіційно влада США це не коментувала.

Лідера "Ісламської держави» декілька разів оголошували вбитим або пораненим. Вважається, що Аль-Багдаді дістав поранення під час авіаудару сил США на початку 2015 року, але зміг відновитися та зберегти прямий контроль над групою.

У вересні з’явилось перше за 5 місяців звернення аль-Багдаді до прихильників, у якому він закликає їх "подвоїти зусилля" та "робити подвиги".

Попереднє звернення лідера ІД оприлюднили у квітні 2019-го - воно було першим за 5 років.

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