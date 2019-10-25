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У США допитали репера Eminem через його пісні з погрозами на адресу Трампа

Йдеться про реп, який Eminem читав у рамках церемонії "BET Hip Hop Awards" у 2017 році
Секретна служба США допитувала американця Маршалла Брюса Метерса III, відомого як репер Eminem, через його слова з погрозами на адресу президента США Дональда Трампа і його дочки в музичних композиціях.
У США допитали репера Eminem через його пісні з погрозами на адресу Трампа Фото: telegraf.com.ua

Згідно з наявними в порталу документами Секретної служби, відомство відзначало, що репер "демонстрував неприйнятну поведінку" і "погрожував особам, які перебувають під захистом (служби, - ред.)", передає LB.ua.

За даними американських ЗМІ, йдеться про реп, який Eminem читав у рамках церемонії "BET Hip Hop Awards" 2017 року. Він виконав імпровізацію, в якій розкритикував Трампа і назвав його "камікадзе, який, можливо, спричинить ядерний голокост". Того ж року Eminem випустив пісню під назвою Revival, в якій жорстко висловився на адресу дочки президента США Іванки Трамп.

У виданому 2018 року альбомі під назвою Kamikaze репер в одній з композицій згадував, що співробітники Секретної служби допитували його.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що його адміністрація більше не розглядає можливості проведення саміту G7 в 2020 році на території курорту для гри в гольф в Маямі, що належить його родині.

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25 10 2019 11:30
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