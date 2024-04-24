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Перемога Трампа може стати потужним чинником розколу Європи через Україну – Le Monde

24 квітня 2024, 18:53
Перемога Трампа може стати потужним чинником розколу Європи через Україну – Le Monde
У разі переобрання Трампа найбільш вибухонебезпечною темою для європейців загалом стане Україна, пише видання.

Переобрання Дональда Трампа президентом США в листопаді 2024 року може виявитися потужним чинником розколу Європи.

Про це пише Le Monde.

Видання нагадує, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан став першим європейським лідером, який привітав Дональда Трампа як кандидата. Пізніше ще два політики перетнули Атлантику, щоб зустрітися з Трампом - Девід Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії, і президент Польщі Анджей Дуда.

"Підхід британця був чітко сформульований - виступати за виділення допомоги Україні в Конгресі - і він поінформував про це Білий дім. Думка поляка, навпаки, була більш двозначною. Дуда не приховував своєї симпатії до Трампа, коли останній займав Овальний кабінет. Він навіть запропонував йому створити американську базу в Польщі, яку він би назвав "Форт Трамп", - ідеться в публікації.

Зазначається, що про наступного європейського відвідувача ще не оголошено, але реальний трансатлантичний трафік, за яким варто слідкувати, обов'язково посилиться, якщо Трампа буде обрано 5 листопада:

"Гіпотеза, яка викликала паніку в деяких посольствах відтоді, як стала можливою, може виявитися потужним фактором розколу Європи. Орбан, найімовірніше, вже має квиток на церемонію інавгурації в кишені, але інші, можливо, захочуть дотриматися невеликої затримки в плані пристойності. Що стосується канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона, у кожного з них будуть різні проблеми",- пише видання.

Вказується, що в разі переобрання Трампа найбільш вибухонебезпечною темою для європейців загалом стане Україна.

"Оскільки Трамп хвалився, що здатний вирішити питання "за 24 години", важко уявити, як у нинішніх умовах конфлікту таке "рішення" може бути вигідним для Києва. Тим не менш, деякі європейські країни, особливо на півночі та сході, а тепер і Франція, вважають, що безпека Європи залежить від поразки росії в Україні", - йдеться в публікації.

Le Monde пише, що серед можливих сценаріїв найгірший, - це переговори, і на Європу може очікувати розкол, якщо цей сценарій буде реалізовано.

Дональд Трампвійна в Україніросія окупантирозкол

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