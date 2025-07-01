Трамп планує розглянути депортацію Маска після чергової сварки
01 липня 2025, 17:09
Фото: Great again
Конфлікт між Трампом та Маском розгорівся після того, як бізнесмен розкритикував законопроєкт республіканців щодо податків і витрат, який він назвав "борговим рабством".
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує розглянути депортацію підприємця Ілона Маска після чергової перепалки.
Про це у Twitter-акаунті повідомила кореспондентка DailyMail в Білому домі Емілі Гудін.
"Я запитала президента Трампа, чи він депортує Ілона Маска, і він відповів, що йому доведеться розібратись із цим/поглянути на це", - пише Гудін.
Конфлікт між Трампом та Маском розгорівся після того, як бізнесмен розкритикував законопроєкт республіканців щодо податків і витрат, який він назвав "борговим рабством".
Після цього Трамп назвав мільярдера "божевільним", а останній, у відповідь, звинуватив голову Білого дому у невдячності, нагадавши про свою фінансову підтримку його кампанії. Зрештою президент США пригрозив підприємцю урізати державне фінансування після чого Маск дещо пом'якшив тон та заявив, що "перебільшив" з емоціями.
Чергова перепалка сталась 1 липня, коли Маск знову розкритикував законопроєкт, а Трамп заявив, що мільярдер "отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії" й без них йому довелось би "згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки".