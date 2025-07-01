Трамп планує розглянути депортацію Маска після чергової сварки

Конфлікт між Трампом та Маском розгорівся після того, як бізнесмен розкритикував законопроєкт республіканців щодо податків і витрат, який він назвав "борговим рабством".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує розглянути депортацію підприємця Ілона Маска після чергової перепалки.

Про це у Twitter-акаунті повідомила кореспондентка DailyMail в Білому домі Емілі Гудін.

"Я запитала президента Трампа, чи він депортує Ілона Маска, і він відповів, що йому доведеться розібратись із цим/поглянути на це", - пише Гудін.

Конфлікт між Трампом та Маском розгорівся після того, як бізнесмен розкритикував законопроєкт республіканців щодо податків і витрат, який він назвав "борговим рабством".

Після цього Трамп назвав мільярдера "божевільним", а останній, у відповідь, звинуватив голову Білого дому у невдячності, нагадавши про свою фінансову підтримку його кампанії. Зрештою президент США пригрозив підприємцю урізати державне фінансування після чого Маск дещо пом'якшив тон та заявив, що "перебільшив" з емоціями.