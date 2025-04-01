Трамп планує відвідати три країни

Це стануть його першими візитами до інших країн від моменту інавгурації в кінці січня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його перша закордонна поїздка під час другої каденції включатиме візити до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару.

Проте можливі й інші зупинки, пише агенція Bloomberg.

"Це може відбутися наступного місяця, можливо, трохи пізніше", - сказав американський президент.

Трамп нагадав, що відвідав Саудівську Аравію під час першого президентського терміну після того, як пообіцяв $450 мільярдів американських інвестицій Ер-Ріяду.

Видання пише, що глава Білого не згадав про роль Саудівської Аравії в організації переговорів між США, росією і Україною про припинення війни, однак раніше заявив, що впевнений, що путін підтримає угоду про припинення вогню.

Трамп не уточнив, де можуть відбутися його додаткові зупинки під час поїздки.

Вчора стала відома ймовірна країна, куди Трамп здійснить свій перший візит.