Трамп "побажав удачі" верховному лідеру Ірану після його погроз

Аятола пригрозив США "непоправною шкодою" у разі військового втручання.

Глава Білого дому Дональд Трамп продовжує вимагати беззастережної капітуляції Ірану і "бажає удачі" верховному лідеру Алі Хаменеї.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Безумовна капітуляція означає, що з мене досить. Вони повністю беззахисні, у них зовсім немає протиповітряної оборони", - сказав Трамп.

Коли американського президента спитали, щоб він сказав Алі Хаменеї не хоче здаватися.

"Я скажу: "Бажаю удачі", - додав Трамп, а на питання, чи поставили США ультиматум Ірану ультиматум, американський президент відповів:

"Можна так сказати. Можливо, останній ультиматум".

Нагадаємо, що сьогодні аятола Алі Хаменеї відкинув пропозицію Трампа до беззастережної капітуляції та пригрозив США "непоправною шкодою" у разі військового втручання.

"Розумні люди, які знають Іран, країну та історію Ірану, ніколи не будуть говорити з цією країною мовою погроз, тому що іранська нація не може здатися. Американці повинні знати, що будь-яке військове втручання США, безсумнівно, супроводжуватиметься непоправною шкодою", - заявив аятола в телевізійній заяві.