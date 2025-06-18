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Трамп "побажав удачі" верховному лідеру Ірану після його погроз

18 червня 2025, 19:46
Трамп
Фото: Great again
Аятола пригрозив США "непоправною шкодою" у разі військового втручання.

Глава Білого дому Дональд Трамп продовжує вимагати беззастережної капітуляції Ірану і "бажає удачі" верховному лідеру Алі Хаменеї. 

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Безумовна капітуляція означає, що з мене досить. Вони повністю беззахисні, у них зовсім немає протиповітряної оборони", - сказав Трамп. 

Коли американського президента спитали, щоб він сказав Алі Хаменеї не хоче здаватися. 

"Я скажу: "Бажаю удачі", - додав Трамп, а на питання, чи поставили США ультиматум Ірану ультиматум, американський президент відповів: 

"Можна так сказати. Можливо, останній ультиматум". 

Нагадаємо, що сьогодні аятола Алі Хаменеї відкинув пропозицію Трампа до беззастережної капітуляції та пригрозив США "непоправною шкодою" у разі військового втручання. 

"Розумні люди, які знають Іран, країну та історію Ірану, ніколи не будуть говорити з цією країною мовою погроз, тому що іранська нація не може здатися. Американці повинні знати, що будь-яке військове втручання США, безсумнівно, супроводжуватиметься непоправною шкодою", - заявив аятола в телевізійній заяві.

 
Дональд ТрампАлі Хаменеї

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