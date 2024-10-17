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ПОЛІТИКА

Трамп почув аргументи Зеленського: Україна обирає НАТО замість ядерної зброї

17 жовтня 2024, 17:00
Трамп почув аргументи Зеленського: Україна обирає НАТО замість ядерної зброї
president.gov.ua
Президент України зазначив, що говорив із Трампом про НАТО і зауважив, що так чи інакше його держава має бути спроможна захистити себе, а якщо вона не має ядерної зброї, то вихід один — членство в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський у розмові з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом наполягав на тому, що Україні для захисту необхідно членство в НАТО.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі.

Президент навів у приклад провалені гарантії Будапештського меморандуму, гарантом якого виступала росія. За цим документом Україна мала віддати ядерну зброю в обмін на забезпечення територіальної цілісності та суверенітету.

"Якщо росія порушила цей документ, хоча вона була гарантом меморандуму, то як можна вірити в цей документ і як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження наших територіальної цілісності і суверенітету?" — наголосив він.

За його словами, так само, як не працює Будапештський меморандум, не працюють і жодні інші домовленості великих партнерів із росією.

"Хто з цих великих країн, усіх ядерних держав, хто з них постраждав? Усі? Ні, одна — Україна. Хто віддав ядерну зброю? Усі? Ні, одна — Україна. Хто сьогодні воює — Україна", — наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що говорив із Трампом про НАТО і зауважив, що так чи інакше його держава має бути спроможна захистити себе, а якщо вона не має ядерної зброї, то вихід один — членство в НАТО.

"У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, ми не знаємо на сьогодні дієвих альянсів. Країни НАТО сьогодні не у війні, країни НАТО сьогодні не воюють, у країнах НАТО люди всі живі", — сказав Зеленський.

Він додав, що саме тому Україна хоче потрапити до Північноатлантичного альянсу: "Тому ми обираємо НАТО, а не ядерну зброю. Я вважаю, що цього разу Дональд Трамп мене почув. Він сказав: "У вас справедливі аргументи".

Сьогодні, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив у Європейській раді у Брюсселі та представив союзникам план перемоги. За його словами, розмова з членами Євросоюзу була «дуже продуктивною».

війнаядерна зброяНАТОДональд ТрампВолодимир Зеленський

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