Трамп погодився на угоду з Мерцом щодо постачання Patriot для України – WSJ

Зміні позиції Трампа передувала кількамісячна прихована кампанія з боку лідерів Європи.

Президент США Дональд Трамп пізно ввечері 11 липня зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу після перегляду відео російських авіаударів по українських містах. Він висловив розчарування діями владіміра путіна та погодився на пропозицію Мерца використати німецькі кошти для закупівлі американської зброї для України.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з деталями розмови.

Мерц був здивований дзвінком, але швидко зрозумів, що Трамп змінив своє ставлення до російського президента. За даними WSJ, рішення американського лідера стало результатом тривалої кампанії європейських лідерів, які намагалися переконати його у серйозності російської загрози. Вони також наполягали на необхідності озброїти Київ, щоб змусити иоскву сісти за стіл переговорів.

Європейські уряди, зокрема Німеччина, Франція, Велика Британія та Фінляндія, активно налагоджували комунікацію з адміністрацією Трампа та його союзниками в Конгресі. Президент Фінляндії Александр Стубб, за повідомленнями, подружився з Трампом під час турніру з гольфу, а Мерц регулярно спілкувався з ним після зустрічі в Білому домі 5 червня.

Видання також повідомляє, що новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримував особистий контакт з Трампом, надсилаючи теплі повідомлення і навіть називаючи його "татусем".

На саміті НАТО 25 червня європейські країни зобов’язалися витрачати 5% ВВП на оборону — давню вимогу Трампа. Це, а також дипломатичні зусилля європейських урядів, включно із закликами до Зеленського йти на переговори з Путіним, схилили американського лідера до зміни позиції.

Водночас 3 липня Мерц запропонував Трампу угоду: Німеччина закупить дві системи ППО Patriot для України після того, як стало відомо про припинення їх експорту США. Ця пропозиція стала для Трампа несподіванкою, але через кілька днів Пентагон скасував своє рішення, а сам Трамп запропонував продати вже п’ять систем Patriot. Мерц погодився, хоча, як зазначає видання, йому доведеться погодити фінансування з партнерами.

Очікується, що Німеччина відправить Україні дві власні системи та замовить їх заміну в США на суму близько 2 мільярдів доларів. Ще одну систему придбає Норвегія.

"Ми всі тепер повинні відкрити свої гаманці", — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до США, наголошуючи на потребі колективної підтримки України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже почали відвантажувати європейським союзникам.