Трамп погрожує Гарварду позбавити права приймати іноземних студентів

На сьогодні майже третина студентів - іноземці.

Голова Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем пригрозила Гарвардському університету позбавленням права приймати іноземних студентів, якщо виш не передасть інформацію про "незаконну і насильницьку діяльність" чинних іноземних студентів вищу.

Про це повідомляє телеканал CNN.

В листі міністерка вимагає від університету "детально розповісти про незаконну та насильницьку діяльність власників іноземних студентських віз Гарвардського університету до 30 квітня 2025 року, інакше він стикнеться з негайною втратою сертифікації програми студентів і відвідувачів в межах обміну".

Так сертифікація дозволяє університетам видавати прийнятим іноземним студентам листи, які вони потім можуть використовувати для подання заявки на отримання візи для в’їзду до США.

Згідно з даними університету, в Гарварді навчаються 6 793 іноземні студенти, що становить 27,2% від кількості студентів у 2024-2025 навчальному році.

Крім того, в міністерстві оголосили про скасування двох федеральних грантів для Гарварду на суму $2,7 мільйона.

Речник Гарвардського університету відповів, що університет знає про цей лист, але вони залишаються при своїй попередній заяві про те, що вони "не відмовляться від своєї незалежності або від своїх конституційних прав".

"Ми продовжуватимемо дотримуватись закону та очікуємо, що адміністрація буде робити те саме", - йдеться у заяві речника.

Цього тижня ми також писали, що Гарвардський університет відмовився виконувати умови Трампа в обмін на фінансування.