ПОЛІТИКА НОВИНИВіце-президент США Майк Пенс передав президенту України Володимиру Зеленському привітання з успішним початком роботи на посаді глави української держави від президента США Дональда Трампа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп похвалив Зеленського: "Дуже сильний старт"
Зеленський, зі свого боку, подякував США за незмінну підтримку Україні, зокрема у питанні територіальної цілісності
Фото: Reuters
"Я хочу вас привітати. Дуже приємно з вами познайомитися. А також привітати вас з дуже сильним стартом як президента України від президента Дональда Трампа", - сказав Майк Пенс під час зустрічі із Зеленським у Варшаві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що 31 серпня у Варшаві Польща, Україна та США підписали меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики, який зокрема передбачає поставки до України через Польщу скрапленого газу.
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