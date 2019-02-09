Трамп похвалив Зеленського: "Дуже сильний старт"

Зеленський, зі свого боку, подякував США за незмінну підтримку Україні, зокрема у питанні територіальної цілісності

Віце-президент США Майк Пенс передав президенту України Володимиру Зеленському привітання з успішним початком роботи на посаді глави української держави від президента США Дональда Трампа.

"Я хочу вас привітати. Дуже приємно з вами познайомитися. А також привітати вас з дуже сильним стартом як президента України від президента Дональда Трампа", - сказав Майк Пенс під час зустрічі із Зеленським у Варшаві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що 31 серпня у Варшаві Польща, Україна та США підписали меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики, який зокрема передбачає поставки до України через Польщу скрапленого газу.