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Зеленський на зустрічі з бізнесом у Польщі анонсував 70 законів для зовнішніх інвесторів

"Я особисто готовий захищати всі інвестиції"
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі зустрівся з представниками бізнесу.
Зеленський на зустрічі з бізнесом у Польщі анонсував 70 законів для зовнішніх інвесторів Фото: president.gov.ua

"Я особисто готовий захищати всі інвестиції. Ми вже підготували понад 70 законопроєктів. Йдеться про реформу правоохоронної, судової систем. Там дуже багато законопроєктів для поліпшення інвестиційного клімату і для бізнесу", - сказав Зеленський, повідомили в пресслужбі глави держави.

Бізнес представляли українські та польські інвестори з різних областей: підприємства, банківський, фінансовий, будівельний сектори, транспорт, логістика.

Зеленський закликав їх інвестувати в Україну і пообіцяв створити всі умови, щоб захистити інвестиції.

Зі свого боку бізнесмени відзначили, що готові інвестувати в Україну, а також чекають українських інвесторів в Польщі.

Нагадаємо, Зеленський в суботу прилетів з офіційним дводенним візитом в Польщу, де відбудуться заходи з нагоди 80-річчя від дня початку Другої світової війни.

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01 09 2019 13:21
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