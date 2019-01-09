Зеленський на зустрічі з бізнесом у Польщі анонсував 70 законів для зовнішніх інвесторів
"Я особисто готовий захищати всі інвестиції. Ми вже підготували понад 70 законопроєктів. Йдеться про реформу правоохоронної, судової систем. Там дуже багато законопроєктів для поліпшення інвестиційного клімату і для бізнесу", - сказав Зеленський, повідомили в пресслужбі глави держави.
Бізнес представляли українські та польські інвестори з різних областей: підприємства, банківський, фінансовий, будівельний сектори, транспорт, логістика.
Зеленський закликав їх інвестувати в Україну і пообіцяв створити всі умови, щоб захистити інвестиції.
Зі свого боку бізнесмени відзначили, що готові інвестувати в Україну, а також чекають українських інвесторів в Польщі.
Нагадаємо, Зеленський в суботу прилетів з офіційним дводенним візитом в Польщу, де відбудуться заходи з нагоди 80-річчя від дня початку Другої світової війни.
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