Трамп помилував своїх прихильників, які штурмували Конгрес 4 роки тому

У списку майже півтори тисячі прізвищ.

Президент США Дональд Трамп помилував учасників протесту своїх прихильників, які незаконно проникли до Капітолію в січні 2021 року. Перелік вміщує більше тисячі прізвищ.

Про це повідомляє телеканал CNN.

6 січня 2021 року Конгрес проводив засідання, під час якого мав затвердити результати президентських виборів 2020 року, перемогу на яких здобув кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

В той же час, біля Капітолію кілька тисяч прихильників Трампа влаштували великий мітинг і в певний момент частина з них прорвала кордон правоохоронців, увірвалися до приміщення Конгресу та влаштувала заворушення з охороною.

Під час сутичок загинули п'ятеро людей.

Вчора, 20 січня, Трамп склав присягу і став 47-м президентом США.