Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп помилував своїх прихильників, які штурмували Конгрес 4 роки тому

21 січня 2025, 09:31
Трамп помилував своїх прихильників, які штурмували Конгрес 4 роки тому
Фото: Politico
У списку майже півтори тисячі прізвищ.

Президент США Дональд Трамп помилував учасників протесту своїх прихильників, які незаконно проникли до Капітолію в січні 2021 року. Перелік вміщує більше тисячі прізвищ.

Про це повідомляє телеканал CNN.

6 січня 2021 року Конгрес проводив засідання, під час якого мав затвердити результати президентських виборів 2020 року, перемогу на яких здобув кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

В той же час, біля Капітолію кілька тисяч прихильників Трампа влаштували великий мітинг і в певний момент частина з них прорвала кордон правоохоронців, увірвалися до приміщення Конгресу та влаштувала заворушення з охороною. 

Під час сутичок загинули п'ятеро людей.

Вчора, 20 січня, Трамп склав присягу і став 47-м президентом США.

 

Дональд Трампштурмпомилування

Останні матеріали

Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?
Політика
Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?
Переклад iPress – 21 січня 2025, 12:02
Про глибокі удари обох сторін. Як це росіяни не влучили у
Політика
Про глибокі удари обох сторін. Як це росіяни не влучили у "суперсекретну базу НАТО" на глибині 900 м? – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 січня 2025, 06:45
Хто цього разу приборкає Дональда Трампа? Крутіться, крутіться задля мандрівного цирку Білого дому – Саймон Тісдалл
Політика
Хто цього разу приборкає Дональда Трампа? Крутіться, крутіться задля мандрівного цирку Білого дому – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 20 січня 2025, 15:24
За мить до нового світу. Чи збережуться санкції за Трампа та про роль українських глибоких ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
За мить до нового світу. Чи збережуться санкції за Трампа та про роль українських глибоких ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 січня 2025, 12:34
І знов про некомпетентність командування. Україна фактично втратила ще одну бригаду – Том Купер
Політика
І знов про некомпетентність командування. Україна фактично втратила ще одну бригаду – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2025, 01:52
Політика
"Це не на часі... зараз". Потрібна зміна принципів і схеми побудови укріплень – Том Купер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 12:59
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Політика
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 07:46
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Політика
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2025, 14:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється