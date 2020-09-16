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Трамп пообіцяв розглянути угоду щодо TikTok зі співзасновником Oracle

"Я чув, що вони дуже близькі до операції"
Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення з угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.
Трамп пообіцяв розглянути угоду щодо TikTok зі співзасновником Oracle Фото: EPA/UPG

Відповідну заяву він зробив у вівторок в бесіді з журналістами на Південній галявині Білого дому, передає CNBC, передає РБК - Україна.

За даними телеканалу, адміністрація президента США може схвалити угоду в середу.

"Я чув, що вони дуже близькі до операції - сказав Трамп журналістам на брифінгу. - Ми збираємося дуже скоро прийняти рішення".

Напередодні компанія Oracle підтвердила, що уклала угоду з ByteDance, китайським власником додатку для обміну відео TikTok.

Угода між Microsoft і ByteDance не відбулася. Раніше серед потенційних покупців також називали Twitter. Угода вимагає схвалення американського уряду.

enlightened Спецслужби США стверджують, що керівництво TikTok передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою.

Нагадаємо, що стрімінговий сервіс YouTube запустив новий сервіс для створення коротких відео, який називається YouTube Shorts.

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16 09 2020 10:20
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