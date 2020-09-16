Трамп пообіцяв розглянути угоду щодо TikTok зі співзасновником Oracle

"Я чув, що вони дуже близькі до операції"

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення з угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

Відповідну заяву він зробив у вівторок в бесіді з журналістами на Південній галявині Білого дому, передає CNBC, передає РБК - Україна.

За даними телеканалу, адміністрація президента США може схвалити угоду в середу.

"Я чув, що вони дуже близькі до операції - сказав Трамп журналістам на брифінгу. - Ми збираємося дуже скоро прийняти рішення".

Напередодні компанія Oracle підтвердила, що уклала угоду з ByteDance, китайським власником додатку для обміну відео TikTok.

Угода між Microsoft і ByteDance не відбулася. Раніше серед потенційних покупців також називали Twitter. Угода вимагає схвалення американського уряду.

Спецслужби США стверджують, що керівництво TikTok передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою.

Нагадаємо, що стрімінговий сервіс YouTube запустив новий сервіс для створення коротких відео, який називається YouTube Shorts.