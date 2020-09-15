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YouTube створив аналог TikTok

"Ми раді повідомити про створення YouTube Shorts - нового сервісу для коротких відеороликів прямо на платформі YouTube"
Стрімінговий сервіс YouTube запустив новий сервіс для створення коротких відео, який називається YouTube Shorts.
YouTube створив аналог TikTok Фото: StockSnap/Pixabay

Про це повідомили у блозі компанії, передає Укрінформ.

"Ми раді повідомити про створення YouTube Shorts - нового сервісу для коротких відеороликів прямо на платформі YouTube", - йдеться у повідомленні.

Як і в популярному додатку TikTok, користувачі зможуть ділитися короткими відео тривалістю до 15 секунд. Також до відео можна додавати музику, ефекти та невеликий монтаж.

Спочатку новий додаток буде доступний в Індії, але пізніше з'явиться й в інших країнах.

Нагадаємо, що компанія Google, яка є власником відеохостингу YouTube, попередила, що через епідемію коронавірусу та карантинні заходи, запроваджені у багатьох країнах світу, змушена переводити сервіси YouTube на автоматизоване обслуговування.

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15 09 2020 13:40
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