YouTube створив аналог TikTok
Про це повідомили у блозі компанії, передає Укрінформ.
"Ми раді повідомити про створення YouTube Shorts - нового сервісу для коротких відеороликів прямо на платформі YouTube", - йдеться у повідомленні.
Як і в популярному додатку TikTok, користувачі зможуть ділитися короткими відео тривалістю до 15 секунд. Також до відео можна додавати музику, ефекти та невеликий монтаж.
Спочатку новий додаток буде доступний в Індії, але пізніше з'явиться й в інших країнах.
Нагадаємо, що компанія Google, яка є власником відеохостингу YouTube, попередила, що через епідемію коронавірусу та карантинні заходи, запроваджені у багатьох країнах світу, змушена переводити сервіси YouTube на автоматизоване обслуговування.
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