YouTube створив аналог TikTok

"Ми раді повідомити про створення YouTube Shorts - нового сервісу для коротких відеороликів прямо на платформі YouTube"

Стрімінговий сервіс YouTube запустив новий сервіс для створення коротких відео, який називається YouTube Shorts.

Про це повідомили у блозі компанії, передає Укрінформ.

"Ми раді повідомити про створення YouTube Shorts - нового сервісу для коротких відеороликів прямо на платформі YouTube", - йдеться у повідомленні.

Як і в популярному додатку TikTok, користувачі зможуть ділитися короткими відео тривалістю до 15 секунд. Також до відео можна додавати музику, ефекти та невеликий монтаж.

Спочатку новий додаток буде доступний в Індії, але пізніше з'явиться й в інших країнах.

Нагадаємо, що компанія Google, яка є власником відеохостингу YouTube, попередила, що через епідемію коронавірусу та карантинні заходи, запроваджені у багатьох країнах світу, змушена переводити сервіси YouTube на автоматизоване обслуговування.