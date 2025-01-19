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ПОЛІТИКА

Трамп пообіцяв відтермінувати блокування TikTok

19 січня 2025, 21:02
Трамп пообіцяв відтермінувати блокування TikTok
TikTok
TikTok припинив роботу для своїх 170 мільйонів американських користувачів пізно ввечері 18 січня.

Обраний президент Дональд Трамп заявив, що відновить доступ до TikTok у Сполучених Штатах, як тільки вступить на посаду 20 січня. Однак він хоче, щоб соцмережа принаймні наполовину належала американським інвесторам.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social,

TikTok припинив роботу для своїх 170 мільйонів американських користувачів пізно ввечері 18 січня — за кілька годин до того, як 19 січня набув чинності закон про його заборону в США з міркувань національної безпеки. Уряд Китаю міг вимагати в материнської китайської компанії TikTok — ByteDance — дані про користувачів із Штатів.

Дональд Трамп заявив, що відстрочить заборону TikTok на 90 днів після того, як він вступить на посаду, щоб мати час «укласти угоду про захист нашої національної безпеки».

"Я хотів би, щоб Сполучені Штати мали 50% власності в спільному підприємстві. Роблячи це, ми рятуємо TikTok, тримаємо його в надійних руках і дозволяємо йому говорити", — написав він.

Нагадаємо, ще до кінця доби 18 січня застосунок TikTok почав ставати недоступним у США через ухвалений майже рік тому закон, що вимагає від TikTok відмежуватися від китайського власника під загрозою заборони. 

Дональд ТрампTikTok

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