Трамп попросив адміністрацію обмежити кількість тестів на коронавірус

"Погана сторона" полягає в тому, що широке тестування призводить до реєстрації більшої кількості випадків зараження, зазначив він

Трамп сказав своїм прихильникам на передвиборчому мітингу в місті Талса (штат Оклахома), що в США протестували 25 мільйонів людей, набагато більше, ніж у будь-якій іншій країні.

Президент Дональд Трамп заявив, що попросив свою адміністрацію уповільнити тестування на коронавірус, оскільки надійне тестування виявляє занадто багато випадків COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Трамп сказав своїм прихильникам на передвиборчому мітингу в місті Талса (штат Оклахома), що в США протестували 25 мільйонів людей, набагато більше, ніж у будь-якій іншій країні.

"Погана сторона" полягає в тому, що широке тестування призводить до реєстрації більшої кількості випадків зараження, зазначив він.

"Коли ви проводите тестування в таких масштабах, ви виявляєте більше (інфікованих - ІФ), ви виявляєте більше випадків. Тому я сказав своїм людям:" Будь ласка, сповільніть тестування, а вони перевіряють і перевіряють", - заявив президент.

Представник Білого дому пізніше повідомив журналістам, що "очевидно, це був жарт".

Разом із цим Трамп оголосив, що школи в США повинні знову відкритися цієї осені, оскільки діти мають більш сильну імунну систему і менше піддаються коронавірусу.

"Діти набагато сильніше нас. Давайте відкриємо школи, будь ласка. Ми повинні їх відкрити, ми повинні їх відкрити восени", - сказав Трамп.

Водночас, за даними американського університету Джонса Гопкінса, за минулу добу смертність від коронавірусу в США зросла на 568 випадків. Всього в країні від коронавірусу померли 119 тис. 719 осіб, кількість інфікованих з початку пандемії перевищила 2 млн 250 тис.

Читайте також: Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 9 млн