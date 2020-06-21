Трамп попросив адміністрацію обмежити кількість тестів на коронавірус
Президент Дональд Трамп заявив, що попросив свою адміністрацію уповільнити тестування на коронавірус, оскільки надійне тестування виявляє занадто багато випадків COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Трамп сказав своїм прихильникам на передвиборчому мітингу в місті Талса (штат Оклахома), що в США протестували 25 мільйонів людей, набагато більше, ніж у будь-якій іншій країні.
"Погана сторона" полягає в тому, що широке тестування призводить до реєстрації більшої кількості випадків зараження, зазначив він.
"Коли ви проводите тестування в таких масштабах, ви виявляєте більше (інфікованих - ІФ), ви виявляєте більше випадків. Тому я сказав своїм людям:" Будь ласка, сповільніть тестування, а вони перевіряють і перевіряють", - заявив президент.
Представник Білого дому пізніше повідомив журналістам, що "очевидно, це був жарт".
Разом із цим Трамп оголосив, що школи в США повинні знову відкритися цієї осені, оскільки діти мають більш сильну імунну систему і менше піддаються коронавірусу.
"Діти набагато сильніше нас. Давайте відкриємо школи, будь ласка. Ми повинні їх відкрити, ми повинні їх відкрити восени", - сказав Трамп.
Водночас, за даними американського університету Джонса Гопкінса, за минулу добу смертність від коронавірусу в США зросла на 568 випадків. Всього в країні від коронавірусу померли 119 тис. 719 осіб, кількість інфікованих з початку пандемії перевищила 2 млн 250 тис.
Читайте також: Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 9 млн
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 15 червня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 14 червня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 червня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських