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Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 9 млн

Наразі продовжують лікуватися понад 3 млн 711 тисяч 727 людини
З початку епідемії у світі підтвердили 8 млн 921 тисячу 618 випадки COVID-19, з них 4 млн 743 тисяч 041 людина одужала, а 466 850 - померли від ускладнень.
Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 9 млн Фото: РБК-Україна

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі, повідомляє "Громадське".

Лідером за кількістю підтверджених випадків COVID-19 залишаються США, де коронавірусне захворювання виявили у 2 млн 330 тисяч 578 людей. Серед них 972 тисячі 941 людина одужала, а 121 тисяча 980 людей - померли від ускладнень.

Друге місце за кількістю інфікованих у Бразилії. Там COVID-19 підтвердили у понад 1 млн 70 тисяч 139 людей. Летальних випадків зафіксували 50 058, водночас одужали 543 тисячі 186 інфікованих.

На третьому місці - Росія. За весь час там офіційно виявили 576 952 людей з коронавірусом, з них 334 тисячі 592 людини вже одужали.

Варто зазначити, що офіційна кількість померлих від коронавірусу в РФ залишається напрочуд низькою (8 002) у порівнянні з іншими країнами зі схожою кількістю хворих. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що значну частину померлих від COVID-19 в Росії зараховують до померлих від інших хвороб.

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21 06 2020 11:38
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