Трамп порівняв виборну інфраструктуру в США з країнами третього світу
"Ми як країна третього світу", - сказав Трамп про інфраструктуру виборів в ході спілкування з журналістами президентського пулу, пише "Інтерфакс-Україна".
Трамп продовжував стверджувати, що на виборах президента США мало місце широко поширене шахрайство.
"Я не знаю, що буде далі. Я знаю одне, Джо Байден (кандидат від Демократичної партії - ІФ) не отримав 80 млн голосів", - заявив чинний президент.
Трамп також переконаний, що отримав значно більше 74 млн голосів. За його словами, бюлетені з голосами, поданими за нього, були знищені.
Вибори в США відбулися 3 листопада. Більшість голосів вже підраховано, офіційні результати обробки бюлетенів будуть відомі пізніше. На підставі наявних даних 7 листопада провідні американські ЗМІ спрогнозували перемогу Байдена на виборах президента. Сам Байден також у зверненні до нації оголосив себе переможцем виборів, з успіхом на них його привітали багато світових лідерів.
Республіканець Трамп, який обвинуватив демократів у шахрайстві і в тому, що вони "вкрали" у нього перемогу, не визнає поразки. Він ініціював низку судових позовів з метою добитися перегляду результатів голосування в кількох штатах.
Читайте також:Байден офіційно назвав кандидатів на ключові посади в адміністрації США
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- ВІДЕО Аваков: ми готові забезпечити чесні і прозорі вибори
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі