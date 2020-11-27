Трамп порівняв виборну інфраструктуру в США з країнами третього світу

За його словами, бюлетені з голосами, поданими за нього, були знищені.

Президент США Дональд Трамп заявив, що інфраструктура виборів у США як у країні третього світу.

"Ми як країна третього світу", - сказав Трамп про інфраструктуру виборів в ході спілкування з журналістами президентського пулу, пише "Інтерфакс-Україна".

Трамп продовжував стверджувати, що на виборах президента США мало місце широко поширене шахрайство.

"Я не знаю, що буде далі. Я знаю одне, Джо Байден (кандидат від Демократичної партії - ІФ) не отримав 80 млн голосів", - заявив чинний президент.

Трамп також переконаний, що отримав значно більше 74 млн голосів. За його словами, бюлетені з голосами, поданими за нього, були знищені.

Вибори в США відбулися 3 листопада. Більшість голосів вже підраховано, офіційні результати обробки бюлетенів будуть відомі пізніше. На підставі наявних даних 7 листопада провідні американські ЗМІ спрогнозували перемогу Байдена на виборах президента. Сам Байден також у зверненні до нації оголосив себе переможцем виборів, з успіхом на них його привітали багато світових лідерів.

Республіканець Трамп, який обвинуватив демократів у шахрайстві і в тому, що вони "вкрали" у нього перемогу, не визнає поразки. Він ініціював низку судових позовів з метою добитися перегляду результатів голосування в кількох штатах.

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