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ПОЛІТИКА

Трамп порівняв зовнішність Камали Гарріс зі своєю дружиною Меланією

13 серпня 2024, 18:31
Трамп порівняв зовнішність Камали Гарріс зі своєю дружиною Меланією
з вільних джерел
Трамп прокоментував нещодавнє видання журналу Time, на обкладинці якого було розміщено ілюстрацію з Гарріс.

Кандидат в президенти США Дональд Трамп несподівано розсипався в компліментах своїй суперниці, віцепрезидентці Камалі Гарріс, назвавши її "красивою жінкою" і порівнявши зі своєю дружиною Меланією.

Про це він сказав в інтерв’ю мільярдеру Ілону Маску на платформі X (Twitter), повідомляє Newsweek.

Трамп прокоментував нещодавнє видання журналу Time, на обкладинці якого було розміщено ілюстрацію з Гарріс.

Попри те, що під час інтерв’ю Трамп неодноразово критикував свою суперницю, він зробив перерву і описав Гарріс як "красиву жінку".

"Вона виглядає як найкрасивіша актриса, яка коли-небудь жила. Це був малюнок, і насправді вона дуже схожа на чудову першу леді Меланію", – сказав Трамп.

"Вона красива жінка, облишмо на цьому", – додав він.

У перегонах за повернення до Білого дому Дональд Трамп уже висунув чимало претензій до своєї суперниці. За його словами, вона нібито підробляла зображення свого передвиборчого заходу за допомогою штучного інтелекту, її етнічна приналежність є сумнівною, а місце Джо Байдена вона зайняла лише в результаті "перевороту".

Однак ці останні його заяви вибиваються з ряду.

Останні тижні Трамп шукає стратегію протидії Камалі Гарріс. Досі він вчиняв протилежним чином, намагаючись її принизити, але це не давало електорального ефекту і радше шкодило рейтингам експрезидента.

Нагадаємо, кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США з результатом 42% проти 37%.

Дональд ТрампВибори в СШАКамала Гарріс

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