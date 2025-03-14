Трамп посилює санкції проти рф: удари по нафті, газу та банківській системі

Про відповідні санкції з боку США щодо російської сторони західним ЗМІ розповіли чотири особи, знайомі з планами.

Адміністрація президента США Дональда Трампа накладає додаткові санкційні обмеження на рф. Під обмеження потрапили нафтовий, газовий і банківський сектори країни-агресора, а здійснюється це шляхом подальшого обмеження доступу росії до платіжних систем Штатів.

Про це повідомляє CBS News.

Про відповідні санкції з боку США щодо російської сторони західним ЗМІ розповіли чотири особи, знайомі з планами.

Міністерство фінансів США у середу скасувало 60-денний виняток, який у січні був запроваджений адміністрацією минулого президента Штатів Джо Байдена. Він який дозволяв продовжувати певні енергетичні транзакції за участю російських банків, які потрапили під санкційні обмеження.

"Допустивши термін дії відмови, банки більше не зможуть отримати доступ до платіжних систем США для проведення великих енергетичних операцій", - пише CBS.

Серед російських фінансових установ, які були звільнені від санкцій, увійшли "Внешнеэкономбанк", Банк "ФК "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа-Банк, Росбанк, Банк Зенит, Банк Санкт-Петербург та Центробанк росії.

Зазначається, що рішення з боку Штатів про подальше обмеження доступу до американських банківських систем ускладнює для інших країн купівлю російської нафти. Відтак обмежуються її глобальні пропозиції.

"Це може призвести до стрибка ціни ще на 5 доларів за барель, помітного стрибка після зниження цін в останні тижні", - йдеться в публікації CBS.

Як звертають увагу західні ЗМІ, такі жорсткіші обмеження з'являються на тлі спроб адміністрації Трампа переконати рф прийняти умови пропонованого 30-денного припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, ЄС домовились про продовження санкцій проти росії ще на шість місяців. Угорщина готова дати "зелене світло", якщо з санкцій буде виключено трьох осіб.