Трамп пожертвував $100 тисяч зарплати на дослідження алкоголізму
Всю заробітну платню за третій квартал 2018 року Трамп віддав Національному інституту дослідження алкоголізму, повідомили у Білому домі.
Алкоголізм торкнувся й родини Трампа, зауважило видання Washington Post. Його старший брат Фред помер у 1980-х роках після тривалої боротьби з цією залежністю.
Коли Дональд Трамп ще був кандидатом у президенти в 2016 році - він обіцяв, що не братиме щорічної зарплати голови держави, розмір якої складає 400 тисяч доларів. Однак за законом він повинен отримувати ці гроші, тому щоквартальні виплати Трамп жертвує різним державним організаціям.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що взагалі не вживає алкоголь і вважає це "однією з небагатьох своїх хороших рис". За його словами, він ніколи не куштував пива.
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