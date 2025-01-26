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ПОЛІТИКА

Трамп позитивно оцінив діяльність британського прем'єра

26 січня 2025, 18:41
Трамп позитивно оцінив діяльність британського прем'єра
Фото: Great again
Соратник американського президента закликав до нових виборів у Британії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що британський прем’єр Кір Стармер робить "дуже хорошу роботу". Він додав, що у них "дуже хороші стосунки".

Про це пише Politico.

"Він ліберал, що трохи відрізняється від мене, але я вважаю, що він дуже хороша людина, і я вважаю, що він зробив дуже хорошу роботу... Я можу не погоджуватися з його філософією, але у мене з ним дуже хороші стосунки", — заявив Трамп.

Зазначається, що Трамп повідомив журналістів на борту Air Force One про заплановану розмову зі Стармером "протягом наступних 24 годин". У середині січня премʼєр Британії казав, що хоче незабаром провести перемовини з командою Трампа та укласти торгову угоду. Він пообіцяв вивести партнерство зі Штатами "на новий рівень".

Нещодавно американський мільярдер та соратник обраного президента Дональда Трампа Ілон Маск закликав провести у Великій Британії нові вибори. За ніч у соцмережі X, якою він володіє, підприємець зробив ряд дописів з критикою політики Лондона.  

Маск поставив під сумнів репутацію британського премʼєра Кіра Стармера як директора державного обвинувачення, яким він працював до приходу у політку. Мільярдер також закликав звільнити з в’язниці ультраправого агітатора Томмі Робінсона.

Дональд ТрампБританіяКір Стармер

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