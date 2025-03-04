Трамп представить стратегію завершення війни в Україні у своєму виступі

Загалом виступ складатиметься з чотирьох розділів.

Президент США Дональд Трамп під час свого виступу у Конгресі заявить про плани з "відновлення американської мрії". Він також торкнеться теми міжнародної політики та розповість про свій план завершення війни в Україні.

Про це пише Fox News з посиланням на чиновника Білого дому.

Зазначається, що під час частини промови, яка стосуватиметься міжнародної політики, Трамп окреслить свої плани "відновити мир у всьому світі". Він розповість про роботу своєї адміністрації щодо звільнення всіх заручників із Гази.

Загалом представники адміністрації США розповіли, що промова Трампа включатиме чотири основні розділи:

нинішні досягнення республіканця вдома та за кордоном;

що адміністрація Трампа зробила для економіки США;

заклик до Конгресу ухвалити додаткове фінансування безпеки кордонів;

плани Трампа щодо миру в усьому світі.

Зазначається, що Трамп розповість про дії своєї адміністрації, спрямовані на те, щоб "виправити економічний безлад, створений адміністрацією Байдена, і покласти край інфляції для всіх американців". Він розповість про понад 1,7 трильйона доларів інвестицій, зроблених після того, як він склав присягу.

"Президент Трамп досяг за один місяць більше, ніж будь-який президент за чотири роки, і відновлення американської мрії йде повним ходом. У своєму спільному зверненні до Конгресу президент Трамп відсвяткує свій надзвичайно успішний перший місяць перебування на посаді, окресливши своє сміливе, амбітне та здорове бачення майбутнього", — заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Нагадаємо, члени Демократичної партії обговорюють низку варіантів протесту проти виступу президента Дональда Трампа перед Конгресом. Зокрема, обговорюється прямий зрив виступу.