ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно висунув на посаду постійного представника США при Організації Об'єднаних Націй Келлі Найт Крафт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп представив Сенату кандидатуру постпреда США при ООН
Тепер її кандидатуру на нову посаду має затвердити верхня палата американського парламенту
Фото: reuters.com
Відповідне повідомлення було надіслане Сенату, повідомляє прес-служба Білого дому.
Крафт обіймає посаду посла США в Канаді.
Тепер її кандидатуру на нову посаду має затвердити верхня палата американського парламенту. Затвердження Крафт у Сенаті має відбутися у два етапи: спочатку в комітеті у закордонних справах, а потім - загальним голосуванням.
Дата відповідних слухань поки невідома.
Нагадаємо, речника Постійного представництва України при Організації Об’єднаних Націй Олега Ніколенка обрали віце-головою Комітету ООН з питань інформації від східноєвропейської регіональної групи.
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03 05 2019 10:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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