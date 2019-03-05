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Трамп представив Сенату кандидатуру постпреда США при ООН

Тепер її кандидатуру на нову посаду має затвердити верхня палата американського парламенту
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно висунув на посаду постійного представника США при Організації Об'єднаних Націй Келлі Найт Крафт.
Трамп представив Сенату кандидатуру постпреда США при ООН Фото: reuters.com

Відповідне повідомлення було надіслане Сенату, повідомляє прес-служба Білого дому.

Крафт обіймає посаду посла США в Канаді.

Тепер її кандидатуру на нову посаду має затвердити верхня палата американського парламенту. Затвердження Крафт у Сенаті має відбутися у два етапи: спочатку в комітеті у закордонних справах, а потім - загальним голосуванням.

Дата відповідних слухань поки невідома.

Нагадаємо, речника Постійного представництва України при Організації Об’єднаних Націй Олега Ніколенка обрали віце-головою Комітету ООН з питань інформації від східноєвропейської регіональної групи.

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03 05 2019 10:13
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