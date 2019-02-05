Віце-головою комітету ООН з інформації обрали речника української місії Ніколенка
"Мої цілі на новій посаді - зробити так, щоби інформаційна політика ООН відповідала сучасним реаліям", - заявив Ніколенко у коментарі "Громадському".
Він також розповів про реформу ООН в сфері комунікацій.
"Інформаційні технології стрімко розвиваються, і ООН, яка присутня практично у всіх сферах нашого життя, має говорити мовою, зрозумілою для широкого загалу. Зараз триває реформа в сфері комунікацій, і Комітет у співпраці з іншими структурами ООН має зробити цей процес більш ефективним. Як віце-голова буду сприяти цьому", - пояснив він.
Він також наголосив на проблемі фекових новин.
"Також не забуваємо й про те, що проблема дезінформації і фейкових новин є не менш актуальним питанням для порядку денного в ООН. Переважна більшість держав-членів погоджується, що з цим потрібно щось робити і підходити системно", - наголосив дипломат.
За його словами, "в цьому є також і прямий інтерес України, яка потерпає від брудних інформаційних кампаній".
"Чим скоріше будуть знайдені спільні знаменники як боротися з цим явищем, тим краще буде для всіх", - підкреслив Ніколенко.
Український дипломат обійматиме цю посаду у 2019-2020 роках.
Також, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко закликав ООН почати місію на Донбасі у відповідь на миротворчі зусилля України.
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