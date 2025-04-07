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ПОЛІТИКА

Трамп про нові мита: США отримують мільярди щотижня

07 квітня 2025, 17:32
Трамп про нові мита: США отримують мільярди щотижня
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Трамп також сказав, що США нібито отримують "мільярди доларів на тиждень" від країні через тарифи, що вже діють.

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати отримують "мільярди доларів на тиждень" від мит, що вже діють.

Про це він написав у соцмережі Truth Social. Також на його думку Федеральний резерв має зменшити відсоткові ставки. 

"Ціни на нафту знизилися, процентні ставки знизилися (повільна ФРС повинна знизити ставки!), ціни на продукти харчування знизилися, інфляції немає", – написав він.

Трамп також сказав, що США нібито отримують "мільярди доларів на тиждень" від країні через тарифи, що вже діють.

Він зазначив, що Китай не взяв до уваги його "попередження про те, що країни-порушники не повинні вживати заходів у відповідь". 

Він написав: "Вони заробили достатньо за десятиліття, користуючись перевагами старих добрих США! Наші минулі «лідери» винні в тому, що дозволили цьому та іншому статися з нашою країною". 

Федеральний резерв перебуває під тиском, щоб відреагувати на потрясіння на ринках, і трейдери роблять ставку на те, що процентні ставки будуть знижені щонайменше чотири рази цього року. "Заходи призведуть до вищої інфляції та повільнішого зростання, ніж спочатку очікувалося", – попередив Джером Павелл, голова ФРС 4 квітня. Глобальна торгова війна президента Трампа значно підвищила планку для Федеральної резервної системи у плані зниження відсоткових ставок, оскільки тарифи ризикують погіршити проблему інфляції, а також завдати шкоди економічному зростанню.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня заявив про запровадження нових мит на імпортні товари. Під час виступу в Рожевому саду Білого дому він представив таблицю з переліком країн і розмірами тарифів, що варіюють від 10% до 50%. Нові мита охоплюють майже всі країни світу та набудуть чинності 5 і 9 квітня.

Дональд Трампмита

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