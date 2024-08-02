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Трамп про обмін полоненими з рф: "перемога для путіна"

02 серпня 2024, 19:51
Трамп про обмін полоненими з рф:
Фото: Reuters
Колишній президент США сказав, що Гершковича Вашингтон і так би повернув.
Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував домовленість про обмін ув’язнених між росією і Заходом.

Про це Трамп сказав в ефірі телеканалу Fox Business.

Екс президент Дональд Трамп вважає, що обмін ув’язнених став "перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з нами справу".

Щодо звільнення репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича - Трамп сказав, що повернення ув’язнених з рф це добрий для США, але заявив, що домовленості, за якими це сталось, "дуже погані".

"З нами цього б не сталося. Ми б його повернули. Нам би не довелося нічого платити. Нам би не довелося відпускати одних з найбільших убивць світу, тому що саме це і сталося, як ви знаєте", – сказав Трамп.

Сьогодні, 2 серпня, ми також писали, що кремль визнав, що Красіков був агентом ФСБ.

 

Дональд ТрампобмінРосія

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