Колишній президент США сказав, що Гершковича Вашингтон і так би повернув.

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував домовленість про обмін ув’язнених між росією і Заходом.

Про це Трамп сказав в ефірі телеканалу Fox Business.

Екс президент Дональд Трамп вважає, що обмін ув’язнених став "перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з нами справу".

Щодо звільнення репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича - Трамп сказав, що повернення ув’язнених з рф це добрий для США, але заявив, що домовленості, за якими це сталось, "дуже погані".

"З нами цього б не сталося. Ми б його повернули. Нам би не довелося нічого платити. Нам би не довелося відпускати одних з найбільших убивць світу, тому що саме це і сталося, як ви знаєте", – сказав Трамп.

Сьогодні, 2 серпня, ми також писали, що кремль визнав, що Красіков був агентом ФСБ.