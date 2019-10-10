Трамп про слова Зеленського: це має покласти край розмовам про імпічмент

Зеленський у четвер заявив журналістам, що не хоче, аби Україну будь-яким чином втягували у внутрішньополітичні процеси в США.

Президент США Дональд Трамп відреагував на сьогоднішню заяву Володимира Зеленського про повну відсутність тиску на нього з боку глави Сполучених Штатів під час телефонної розмови у липні, про це повідомляє "Європейська правда".

Трамп опублікував у Twitter цитату Зеленського з пресмарафону у четвер, у якій президент України заявив про відсутність шантажу з боку президента США.