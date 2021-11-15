Трамп продає свій готель у Вашингтоні за $375 млн.

Розслідування виявило, що за 4 роки він зазнав збитків на $70 млн

Компанія Trump Organization продає готель Trump International Hotel у Вашингтоні за 375 мільйонів доларів. Нещодавно Палата представників США виявила, що готель зазнав 70 мільйонів збитків за чотири роки президентства Трампа.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на BBC.

Компанія Trump Organization досягнула угоди про продаж з інвестиційною компанією CGI Merchant Group з Маямі.

Готель на 263 номери перейменують на Waldorf Astoria, а керуватиме закладом група Hilton.

Очікується, що угода завершиться в першому кварталі 2022 року, за даними джерел Bloomberg.

У жовтні Палата представників США представила звіт про роботу готелю Trump International Hotel у Вашингтоні. Відповідно до його даних, Дональд Трамп значно перебільшив його прибутковість. Так, політик заявляв, що за чотири роки президентства заробив на ньому 150 мільйонів доларів.

Однак, за даними Адміністрації служб загального призначення США, Trump International Hotel протягом 2016-2020 років зазнав понад 70 мільйонів доларів збитків. У компанії, що займається нерухомістю Трампа, відкидають звинувачення у перебільшенні прибутковості.

Готель Trump International Hotel відкрився у Вашингтоні у вересні 2016 року - за чотири місяці до того, як Трамп став президентом США. Після цього він передав його в управління трасту, яким мали б керувати його сини. З 2019 року готель намагаються продати, але безрезультатно.

У липні 2021 року фінансовому директору Trump Organization Алену Вайсельберґу оголосили підозру у фінансових махінаціях. Це перша кримінальна справа, порушена щодо бізнесу Трампа. Розслідування ґрунтується на аналізі даних податкової звітності Trump Organization з 2005 по 2020 роки, яку прокуратура Нью-Йорка отримувала через тривалі судові процеси.