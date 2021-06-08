ДАРТ упроваджує "знак безпеки" для готелів в Україні, персонал яких повністю вакцинований
Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) рекомендує готелям вжити заходів щодо вакцинації персоналу проти COVІD-19 найближчим часом. Готелям, чий персонал повністю вакцинований, буде надано "знак безпеки", повідомила глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів агентству "Інтерфакс-Україна".
"Для організації вакцинації уповноважена особа готелю має надати до ДАРТ інформацію (місце розташування готелю, кількість співробітників на вакцинацію, контактна особа). Цю інформацію ми передаватимемо МОЗ для забезпечення пріоритетної вакцинації туристичної галузі", - повідомила Олеськів.
Глава ДАРТ зазначила, що після вакцинації всього персоналу готелю, їм буде надано підтвердження у вигляді наклейки "Знак безпеки", а дані про це буде внесено до списку готелів ДАРТ, персонал яких повністю вакцинований.
"Список таких готелів буде оприлюднено на офіційному сайті ДАРТ", - повідомила Олеськів.
Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.
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