В Україні зафіксовано 1 081 новий випадок коронавірусу За минулу добу одужало - 478 осіб, летальних випадків - 16

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 164 випадки; Вінницька область – 46 випадків; Волинська область – 9 випадків; Дніпропетровська область – 54 випадки; Донецька область – 57 випадків; Житомирська область – 17 випадків; Закарпатська область – 11 випадків; Запорізька область – 43 випадки; Івано-Франківська область – 16 випадків; Київська область – 54 випадки; Кіровоградська область – 6 випадків; Луганська область – 25 випадків; Львівська область – 64 випадки; Миколаївська область – 13 випадків; Одеська область – 92 випадки; Полтавська область – 23 випадки; Рівненська область – 16 випадків; Сумська область – 49 випадків; Тернопільська область – 32 випадки; Харківська область – 83 випадки; Херсонська область – 95 випадків; Хмельницька область – 37 випадків; Черкаська область – 26 випадків; Чернівецька область – 24 випадки; Чернігівська область – 25 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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