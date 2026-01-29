На гірськолижному курорті Куршевель горів п'ятизірковий готель

Евакуювали десятки людей.

На популярному гірськолижному курорті Куршевель, що у французьких Альпах, сталася масштабна пожежа, яка охопила елітний п’ятизірковий готель. Інцидент призвів до термінової евакуації десятків постояльців та персоналу.

Про це повідомило видання BMF.

За інформацією журналістів, займання у готелі Grandes Alpes виникло близько 19:00. Причина загоряння на даний момент залишається невстановленою.

Вогонь швидко поширився, завдавши значних пошкоджень даху будівлі. Існувала серйозна загроза перекидання полум’я на сусідні споруди. Рятувальні служби спрацювали оперативно: за даними пожежників, з приміщень готелю було евакуйовано щонайменше 83 особи. Як підкреслює BMF, на щастя, обійшлося без жертв. Усіх евакуйованих гостей тимчасово розмістили в інших локаціях курорту. Боротьба з вогнем ускладнювалася погодними умовами та конструктивними особливостями покрівлі. Видання зазначає, що товстий шар снігу на дахах став серйозною перешкодою для пожежників, заважаючи їм швидко “знайти димові отвори” для ефективного гасіння та вентиляції.

Повідомляється в мережі, що серед зруйнованих об’єктів – будівля бутіка Rendez-Vous, де напередодні відбувся закритий VIP-корпоратив за участі російських публічних осіб. Після тієї вечірки бренд опинився в центрі скандалу через критику клієнтів у соцмережах.

Гостями ж вечірки стали відомі російські зірки: Ксенія Собчак, актриса Єлизавета Базикина, модель Олена Пермінова та інші російські інфлюєнсери. П’ятизірковий готель Les Grandes Alpes у Куршевелі має українських бенефіціарів. Власниками французьких компаній, через які оформлений об’єкт, є засновник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа та його бізнес-партнер Сергій Марфут.

Ігор Мазепа – один із найбільш відомих українських фінансистів, багаторічний гравець інвестиційного ринку та фігура, добре знана у великому бізнесі. Його участь у володінні преміальною нерухомістю в Альпах підтверджує високий рівень інтеграції українського капіталу в елітний сегмент європейського туристичного ринку.

Водночас значна частина курортної нерухомості залишається у власності або під контролем російських бізнесменів, зокрема осіб, чиї активи частково заморожені через санкції ЄС. Серед них – Геннадій Тимченко, Дмитро Пумпянський, брати Саркісови, а також інші представники великого бізнесу рф, які скуповували шале й готелі задовго до повномасштабної війни.