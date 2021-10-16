У готелі в Албанії знайшли мертвими чотирьох російських туристів – ЗМІ Близько 22:20 в сауні готелю в Керреті, округ Кавая, були знайдені тіла чотирьох людей, які є громадянами Росії. Всі вони задихнулися

Тіла чотирьох туристів з Росії знайдені в сауні готелю в окрузі Кавая в Албанії. Поліція припускає, що вони задихнулися.

Фото: з вільних джерел

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