ВІДПОЧИНОК НОВИНИТіла чотирьох туристів з Росії знайдені в сауні готелю в окрузі Кавая в Албанії. Поліція припускає, що вони задихнулися.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У готелі в Албанії знайшли мертвими чотирьох російських туристів – ЗМІ
Близько 22:20 в сауні готелю в Керреті, округ Кавая, були знайдені тіла чотирьох людей, які є громадянами Росії. Всі вони задихнулися
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Albania Daily News.
За даними видання, загиблі - двоє чоловіків і дві жінки у віці 31, 37, 58 і 60 років. Росіяни проводили в Албанії відпустку.
Поліція припускає, що люди задихнулися.
"Близько 22:20 в сауні готелю в Керреті, округ Кавая, були знайдені тіла чотирьох людей, які є громадянами Росії. Всі вони задихнулися", - підозрюють правоохоронці.
"Посольство Росії в Албанії поінформовано про те, що сталося", - повідомляє видання.
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