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У готелі в Албанії знайшли мертвими чотирьох російських туристів – ЗМІ

Близько 22:20 в сауні готелю в Керреті, округ Кавая, були знайдені тіла чотирьох людей, які є громадянами Росії. Всі вони задихнулися
Тіла чотирьох туристів з Росії знайдені в сауні готелю в окрузі Кавая в Албанії. Поліція припускає, що вони задихнулися.
У готелі в Албанії знайшли мертвими чотирьох російських туристів – ЗМІ Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Albania Daily News.
 
За даними видання, загиблі - двоє чоловіків і дві жінки у віці 31, 37, 58 і 60 років. Росіяни проводили в Албанії відпустку.
 
Поліція припускає, що люди задихнулися.
 
"Близько 22:20 в сауні готелю в Керреті, округ Кавая, були знайдені тіла чотирьох людей, які є громадянами Росії. Всі вони задихнулися", - підозрюють правоохоронці. 
 
"Посольство Росії в Албанії поінформовано про те, що сталося", - повідомляє видання.
 
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16 10 2021 15:59
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