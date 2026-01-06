Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Швейцарський бар, який згорів у новорічну ніч, 5 років був без перевірок

06 січня 2026, 16:09
Швейцарський бар, який згорів у новорічну ніч, 5 років був без перевірок
Біля згорілого бару Le Constellation облаштовано меморіал на згадку про десятки загиблих.

Впродовж останніх п'яти років у барі Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана, де в новорічну ніч під час пожежі загинули 40 осіб, не проводилися перевірки пожежної безпеки.

Про це повідомляє BBC.

"Періодичні інспекції не проводилися з 2020 по 2025 рік. Ми глибоко шкодуємо. У нас не було жодної інформації про те, що перевірки не були проведені", – сказав мер Кран-Монтани Ніколя Феро.
 
За словами представників муніципалітету Кран-Монтани, про недбалість керівництва закладу та органів контролю стало відомо під час вивчення документації, переданої до прокуратури кантону Вале після пожежі. Загалом у 2025 році муніципалітетом було проведено майже півтори тисячі перевірок пожежної безпеки, але, як повідомили в міській раді, саме бар Le Constellation ці перевірки не проходив з 2020 року.
 
Щодо пари, яка керувала баром, ведеться кримінальне розслідування. Поки не ясно, чи є вони також власниками закладу. У пожежі загинули 40 людей. Вік загиблих – від 14 до 39 років, 15 з них були молодші 18 років. Жертви були громадянами Швейцарії, Італії, Румунії, Туреччини, Португалії, Франції, Бельгії, Великої Британії та Ізраїлю, деякі з них мали подвійне громадянство.
 
Також від інциденту постраждали близько 120 людей. Їх було доставлено до лікарень з важкими опіками і травмами, отриманими в результаті тисняви. Наразі 83 людини перебувають я в лікарнях.
 
Нагадаємо, у Швейцарії було оголошено п’ятиденну загальнонаціональну жалобу після масштабної пожежі у новорічну ніч на гірськолижному курорті Кран-Монтана. У новорічні свята він приймає тисячі туристів. Сам бар Le Constellation 
Швейцарія

