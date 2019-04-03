Трамп продовжив на рік санкції проти Росії за агресію щодо України

"Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інституції в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, а також сприяють розкраданню її активів"

Президент США Дональд Трамп розпорядився продовжити ще на рік санкції проти Росії через її агресію в Україні.

Відповідний указ президента США опубліковано 4 березня на сайті Білого Дому, повідомляє "Європейська правда".

"Дії і політика, про які йдеться в цих указах (йдеться про укази, прийняті Бараком Обамою у 2014 році після анексії Криму Росією та агресії на Донбасі - Ред.), як і раніше представляють надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів" - йдеться в указі.

"Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інституції в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, а також сприяють розкраданню її активів" – наголосили в Білому домі.

Таким чином надзвичайна ситуація оголошена 6 березня 2014 року, і заходи, вжиті в цей день (указ №13660 - Ред.), 16 березня 2014 року (указ №13661 - Ред.), 20 березня 2014 року ( указ №13662 - Ред.) та 19 грудня 2014 року (указ №13685 - Ред.), щоб впоратися з цією надзвичайною ситуацією продовжені ще на рік. Продовжена також дія заходів, введених адміністрацією Трампа 20 вересня 2018 року.

Як відомо, у 2014 році США ввели санкції проти РФ через агресію в Україні, які потім розширювали і продовжували кілька разів.

Додамо, що оновлений законопроект, що передбачає введення додаткових санкцій проти Росії "Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019" - опубліковано на сайті Конгресу.