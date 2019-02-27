Конгрес США опублікував текст законопроекту про антиросійські санкції

Згадки проекту "Північний потік-2" в цьому документі немає

Оновлений законопроект, що передбачає введення додаткових санкцій проти Росії "Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019" - опубліковано на сайті Конгресу.

З текстом документа можна ознайомитися за посиланням. Його авторами є республіканці Ліндсі Грем і Корі Гарднер, а також демократи Боб Менендез, Бен Кардін і Джин Шахін. Про його внесення було оголошено 13 лютого, базові положення законопроекту вже відомі (більшість фігурували і у версії 2018 року, хоча частину змінено порівняно з першою редакцією), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Автори ініціативи пропонують ввести заборону на операції з новим суверенним боргом РФ (випущеним Мінфіном, ЦБ, Фондом національного добробуту, будь-яким фінансовим інститутом від імені РФ) дюрацією понад 14 днів. Заборона повинна набути чинності через 90 днів після того, як її набере сам закон.

Під санкції повинні потрапити російські фінансові інститути, які, за оцінкою президента США, тим або іншим способом підтримували "втручання російського уряду в демократичні процедури або вибори в будь-якій країні за межами РФ".

Також сенатори вважають, що потрібно ввести санкції, націлені на інвестиції в російські СПГ-проекти за межами РФ. Під заборону потрапляють вкладення в такі проекти вартістю від $1 млн (або від $5 млн сумарно протягом 12 місяців).

Згадки проекту "Північний потік-2" в цьому законопроекті немає.

Через півроку після набуття чинності закону мають увести санкції щодо російських "політичних фігур, олігархів та інших осіб, які сприяють незаконним і корупційним діям, прямо або побічно, від імені президента РФ Володимира Путіна". А розвідка має представити Конгресу звіт.

У відповідь на дії РФ в Україні американські сенатори також пропонують ввести обмежувальні заходи проти кораблебудівного сектору РФ.

Сенатори також пропонують виключити можливість виходу США з НАТО без схвалення Сенату.

Крім того, законопроектом встановлюється, що технологічні компанії, включаючи соціальні медіа, "поділяють відповідальність за забезпечення свободи їх платформ від дезінформації, що підтримується урядом РФ і іншими іноземними урядами".

Нагадаємо, 13 лютого група сенаторів США представила законопроект, який передбачає введення додаткових санкцій проти РФ у відповідь на "російське втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном", а також за агресію в Керченській протоці. Раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Штати не вестимуть переговорів з РФ, поки українських моряків не звільнять.

Заходи проти Росії через полонених моряків розглядає також Євросоюз.

25 листопада Росія із застосуванням зброї захопила в нейтральних водах українські військові катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", на борту яких були 24 українці. Їх звинуватили в порушенні держкордону, заарештували і вивезли з Керчі в Москву. Україна розцінила це як акт військової агресії.