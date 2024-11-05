Трамп проголосував у Флориді і заявив, що впевнений у своїй перемозі

Колишній президент США виступив перед пресою після голосування.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп проголосував на президентських виборах у місті Палм-Біч штату Флорида.

Про це інформує телеканал CNN.

Екс американський президент прибув на виборчу дільницю разом з дружиною Меланією Трамп.

Там він виступив перед пресою після голосування.

Трамп заявив, що він "дуже впевнений" у своїй перемозі на виборах.

Разом з тим, він висловив розчарування тим, що оголошення результатів може зайняти певний час.

"Я відчуваю себе дуже впевнено. Я відчуваю, що у нас скрізь все дуже добре", - сказав Трамп.

За його словами, це була "найкраща" з трьох передвиборчих кампаній, які він проводив.

Його конкурентка проголосувала ще вчора: Гарріс проголосувала на виборах у США достроково поштою.