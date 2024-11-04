Гарріс проголосувала на виборах у США достроково поштою

Вибори у США мають відбутись вже завтра, 5 листопада.

Кандидатка на пост президента США від Демократичної партії Камала Гарріс повідомила, що вже проголосувала на виборах. На зустрічі з журналістами в Детройті, де вона проводить передвиборчу кампанію, Гарріс підтвердила, що заповнила свій бюлетень і відправила його поштою.

Про це у неділю, 3 листопада, пише Sky News.

Головні конкуренти - екс президент США Дональд Трамп і чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.

"Я заповнила свій бюлетень і відправила його," - сказала вона.

Пізніше Гарріс опублікувала відео у соціальних мережах, в якому показала свій бюлетень та закликала американців також скористатися можливістю проголосувати достроково.

"Ці перегони будуть напруженими, але ми переможемо," - додала вона.

Гарріс закликала американців прийти на виборчі дільниці і наголосила, що кожен голос має значення і може стати вирішальним. Вона нагадала громадянам про можливість використовувати інтернет-ресурси у межах майбутнього голосування.

Ми також повідомляли, що навряд чи путін сяде за стіл переговорів, незалежно від того, хто виграє вибори в США.