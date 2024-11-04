Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Гарріс проголосувала на виборах у США достроково поштою

04 листопада 2024, 09:32
Гарріс проголосувала на виборах у США достроково поштою
Вибори у США мають відбутись вже завтра, 5 листопада.

Кандидатка на пост президента США від Демократичної партії Камала Гарріс повідомила, що вже проголосувала на виборах. На зустрічі з журналістами в Детройті, де вона проводить передвиборчу кампанію, Гарріс підтвердила, що заповнила свій бюлетень і відправила його поштою.

Про це у неділю, 3 листопада, пише Sky News.

Головні конкуренти - екс президент США Дональд Трамп і чинна віцепрезидентка Камала Гарріс. 

"Я заповнила свій бюлетень і відправила його," - сказала вона.

Пізніше Гарріс опублікувала відео у соціальних мережах, в якому показала свій бюлетень та закликала американців також скористатися можливістю проголосувати достроково.

"Ці перегони будуть напруженими, але ми переможемо," - додала вона.

Гарріс закликала американців прийти на виборчі дільниці і наголосила, що кожен голос має значення і може стати вирішальним. Вона нагадала громадянам про можливість використовувати інтернет-ресурси у межах майбутнього голосування.

Ми також повідомляли, що навряд чи путін сяде за стіл переговорів, незалежно від того, хто виграє вибори в США.

 
Вибори в СШАКамала Гарріс

Останні матеріали

Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не може вирішити проблему безперервної переваги росії в живій силі – Девід Екс
Технології
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не може вирішити проблему безперервної переваги росії в живій силі – Девід Екс
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 12:39
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О’Брайен
Політика
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 03 листопада 2024, 23:28
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Політика
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 15:24
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 12:33
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Політика
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 08:05
Український фронт на південь від Курахового
Cуспільство
Український фронт на південь від Курахового "просів". Тим часом "Азов" майже відбив Торецьк – Том Купер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 17:08
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Політика
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 12:55
Фінансові проблеми путіна. Для Європи і США настав час закрутити гайки росії та прискорити закінчення війни – Пітер Доран
Бізнес & Фінанси
Фінансові проблеми путіна. Для Європи і США настав час закрутити гайки росії та прискорити закінчення війни – Пітер Доран
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 08:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється