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ПОЛІТИКА

Трамп прокоментував допомогу Україні

19 квітня 2024, 08:32
Трамп прокоментував допомогу Україні
Фото: reuters.com
Колишнього президента хвилює, чому США роблять більше, ніж Європа.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше висловився щодо пакету нових законопроєктів, серед яких є допомога для України (цей законопроєкт аналогічний до ухваленого раніше у Сенаті, який передбачає близько 60 млрд доларів допомоги).  

Про це написав Трамп 18 квітня у своїй соцмережі Truth Social (копія у X). 

"Чому Європа не дає більше грошей на допомогу Україні? Чому Сполучені Штати вклали у війну в Україні на понад 100 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і нас розділяє океан! Чому Європа не може зрівняти або порівняти гроші, вкладені Сполученими Штатами Америки, щоб допомогти країні, яка відчайдушно потребує? Як усі погоджуються, українське виживання та сила має бути набагато важливішим для Європи, ніж для нас, але це також важливо для нас! РУХАЙСЯ, ЄВРОПО!", – написав Трамп.

Трамп також повторив, що "це повний безлад, спричинений Кривавим Джо Байденом і некомпетентними демократами", а також те, що "якби я був президентом, ця війна ніколи б не почалася!"

17 квітня Джонсон заявив, що усі законопроєкти щодо іноземної допомоги будуть винесені на голосування Палати представників 20 квітня. 

Дональд Трампдопомога Українівійна

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