Трамп прокоментував пропозицію путіна про перемир'я

Президент США знову згадав про Байдена та про "шокуючу кількість" загиблих.

Президент США Дональд Трамп назвав пропозицію російського диктатора владіміра путіна щодо так званого триденного перемир'я до Дня перемоги з 7 до 9 травня "не надто тривалою, проте це вже дуже багато".

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

"Ми пройшли довгий шлях, і може статися щось хороше, сподіваюся. Як ви знаєте, Путін оголосив триденне перемир’я. Це мало, але значно більше, ніж раніше, якщо ви згадаєте, з чого ми почали. У нас був президент, який три роки з путіним не спілкувався", – сказав Дональд Трамп.

Президент США також вкотре згадав про величезні втрати росії та України на полі бою та про те, що “ця війна ніколи не мала початися”.

Володимир Зеленський назвав ініціативу рф щодо «перемир’я» з 7 по 9 травня – театральною постановкою для створення атмосфери виходу рф з ізоляції. Україна, у свою чергу, пропонує 30-денне припинення війни починаючи з будь-якої дати.

Спецпосланець президента США Кіт Келлог також заявив, що пропозиція глави кремля владіміра путіна про триденне перемир'я є абсурдною.

"Президент хоче постійне всеосяжне припинення вогню – на суходолі, у повітрі, на морі, включно з інфраструктурою – щонайменше на 30 днів, із можливістю продовження", – зазначив спецпосланець.

Він зауважив, що якщо взяти до уваги все, з якими умовами готова працювати Україна, то тепер все залежить від путіна.

"Тобто в нас одна сторона погодилась, тепер потрібно поговорити з іншою стороною. І я думаю, що ми близькі до цього", – переконаний Келлог.