Трамп просив літак у Катару попри заяви про "подарунок" – CNN

Дональд Трамп публічно називав можливу угоду "жестом доброї волі" або "внеском" від королівської родини Катару.

Адміністрація президента США Дональда Трампа сама звернулася до Катару з проханням продати літак Boeing 747, і країна погодилася. Це суперечить публічним заявам Трампа, який раніше стверджував, що саме Катар запропонував йому літак як подарунок.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на джерела.

За даними телеканалу, після вступу Трампа на посаду у січні, Пентагон зв’язався з компанією Boeing щодо нових президентських літаків. Виявилося, що компанія не зможе виготовити їх раніше ніж за два роки, тож і виникла ідея придбати вже готовий літак у Катару.

Команда Трампа прагнула отримати новий літак у стислі терміни й почала шукати альтернативні варіанти. Для цього Трамп доручив своєму раднику з питань Близького Сходу Стіву Віткоффу скласти перелік наявних справних літаків.

"І Катар був одним з клієнтів", — сказало джерело, знайоме з переговорами, додавши, що Пентагон "запропонував купити літак", а Катар заявив, що готовий його продати.

Пентагон розпочав переговори з Катаром після того, як дізнався, що Білий дім підтримує цю ідею, повідомило інше джерело, а спецпосланець Трампа Стів Віткофф допоміг у проведенні перших переговорів.

За словами джерел CNN, на початковому етапі переговори стосувалися оренди літака, а не його продажу. Водночас президент США Дональд Трамп публічно називав можливу угоду "жестом доброї волі" або "внеском" від королівської родини Катару.

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп заявив, що літак нібито буде переданий йому "як подарунок, безплатно".

Наразі, як повідомляє CNN, юридичні представники обох сторін продовжують обговорення умов угоди. У разі, якщо її визнають незаконною, Катар може відкликати свою пропозицію.

Раніше ABC News з посиланням на джерела повідомило, що адміністрація президента США готується прийняти від королівської сім'ї Катару розкішний реактивний літак Boeing 747−8, який, можливо, стане найціннішим подарунком, коли-небудь зробленим США від іноземного уряду.

Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані не вважає, що наданий розкішний літак Boeing 747−8 президенту США Дональду Трампу буде хабарем.

Під час пресконференції міністр заявив, що це "нормальна справа між союзниками".

"Я не знаю, чому люди вважають це хабарем або спробою Катару купити вплив у цій адміністрації", — заявив він.

Також чиновник додав, що це нібито була угода між міністерствами оборони двох країн.

"Багато країн дарували речі США", — підсумував він.

Раніше Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані в інтерв'ю CNN заявив, що Катар не планує дарувати розкішний літак Boeing 747−8 Трампу. Можливість передачі борту розглядається як офіційна міжурядова угода між міністерствами оборони Катару і США.